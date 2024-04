La polémica sospecha de Pablo Lunati sobre el gol anulado a River ante Boca: “Si hablo es un escándalo”

La polémica sobre si la pelota cruzó o no por completo la línea del arco de Sergio Romero en el Superclásico sigue dando que hablar. Luego de que Yael Falcón Pérez convalidara el gol para River, el VAR llamó y luego de unos minutos anuló la acción, reanudando el juego con un pique en el área de Boca.

Entre la infinidad de personas que levantaron la mano y dieron su punto de vista sobre la jugada que será imborrable en el recuerdo del mundo del fútbol, uno de los que se destacó fue Pablo Lunati. El exárbitro habló mano a mano con Fernando Niembro en su programa de radio y realizó una particular declaración.

A la hora de referirse a la jugada de la que todos hablan, el periodista invitó al reconocido fanático de River a opinar sobre lo sucedido en el Mario Alberto Kempes. "En ese tiempo, que fueron como cinco minutos, ¿pudo haber pasado algo en Ezeiza?", le sugirió el conductor.

"Ja, ja, ja", reaccionó Lunati. Y luego agregó: "Qué querés que te diga... ¿Vos te creés que yo no sé todo lo que pasa? ¿Te creés que a mí los árbitros y los jueces de línea no me cuentan las cosas? Me las siguen contando igual. Me entero de todo yo".

Niembro, buscando saber más sobre esto, preguntó: "¿Hay un poquito de presión?". Sin dudar, el exárbitro sentenció: "¿Un poquito? Ja, ja, ja. No puedo hablar porque es un escándalo. ¿Beligoy? Él es un empleado, un títere del presidente de la AFA y del Secretario. Tiene 14 partidos para poner árbitros, te puedo asegurar que si los pone en cuatro es mucho. No existe, a los otros diez los ponen Tapia y Toviggino".

Los posteos de Lunati en pleno Superclásico

Lunati siguió de cera el River-Boca y se mostró activo en las redes sociales. A través de su cuenta de X, realizó una serie de publicaciones sobre lo que iba sucediendo en el campo de juego. Como era de esperarse, puso mayor énfasis en la polémica sobre si la pelota entró y en la actuacón del árbitro del encuentro.

Bueno ya te la dejé publicar primero, esta es la verdadera.

Pero vamos a lo importante, boca jugó mejor, después de tantos años !! merecía el triunfo, primordialmente en el segundo tiempo, lo

Nuestro fue muy malo, lo

De ellos muy bueno. pic.twitter.com/cfR8wcOR8J — Pablo Lunati (@PabloLunati22) April 22, 2024