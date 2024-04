Godoy Cruz se mide ante Vélez Sarsfield buscando un lugar en semis de la Copa de la Liga

Se acabó la espera y llega lo más lindo. Godoy Cruz arranca su camino rumbo a la ansiada y esperada estrella en la elite del fútbol mendocino esta misma noche. El escenario de La Pedrera, en San Luis, será la primera parada para el Tomba mendocino con Vélez Sarsfield como rival en un duelo que arrancará 21.15 y cerrará un largo sábado de fútbol.

Pensando en lo deportivo, el Gato Oldrá tendrá el desafío de vivir sin el Indio Fernández. El volante no se llegó a recuperar del esguince de tobillo y no podrá estar en la mitad de la cancha, una baja más que sensible para un equipo que gira en torno al termómetro que marca el uruguayo. En su lugar seguirá su compatriota Poggi.

Leyes y López Muñoz, titulares.

De atrás para adelante, Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames estarán en la defensa menos goleada del campeonato, Bruno Leyes y el mencionado Poggi armarán el tándem en el eje del centro del campó, por delante Tomás Conechny, Altamira y Hernán López Muñoz y Tomás Badaloni como referencia de área.

Del lado del Fortín, que viene de ganarle a la Lepra, Quinteros alistaría a: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Damián Fernández, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat, Claudio Aquino; Francisco Pizzini, Braian Romero y Thiago Fernández.