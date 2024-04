El llanto a corazón abierto del capitán de Argentinos tras el pase a semifinales: "Es difícil contener las lágrimas porque..."

Para la mayoría de los que presenciaron los cuartos de final entre Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, que se definió en los penales, la gran figura de la noche fue el Ruso Rodríguez. Pero para que el arquero contenga dos remates y marque el del cierre de la tanda, antes el Bicho tuvo que alcanzar el empate, cerca del final, con tanto de Alan Rodríguez Guaglianoni.

El uruguayo, capitán de Argentinos, ingresó en el minuto 73 y 12 minutos más tarde convirtió el empate que prorrogó la definición a los 12 pasos. Concretada la victoria y con la emoción a cuestas, el futbolista de 24 años enfrentó las cámaras de televisión y no pudo contener las lágrimas.

Mirá el video

En un primer momento, aseguró: "Más que alegría es algo difícil de explicar porque está acá -señalando el pecho-, se siente adentro por el esfuerzo de todos. Sabíamos cómo iba a terminar esto, simplemente había que aceptar el proceso. En lo personal hoy el fútbol me dio la razón de insistir e insistir, porque fueron semanas en lo individual difícil, pero bueno, este grupo de personas te pone donde te pone".

Ya visiblemente emocionado y con lágrimas en el rostro, Rodríguez agradeció el apoyo de la gente: "Es difícil contener las lágrimas porque la única explicación es el fútbol. Esto es la expresión máxima del fútbol, la hinchada que nunca dejó de alentar, incluso cuando erraron nuestros compañeros fue cuando más gritaron. Y eso nota que vamos por buen camino porque lo que generamos adentro lo transmitimos afuera".

Para cerrar, el volante de Argentinos señaló: "Creo que arranqué a jugar el partido desde ayer, desde la concentración. No me sacaba esta imagen de la cabeza. Lo pensé, lo deseé con toda la fuerza de entrar y ayudar al equipo. Siento que me lo merecía. Pero nada, esta victoria, esta clasificación, se la quiero dedicar a mi familia, a mi mujer que me banca todos los días y a mis hijos".