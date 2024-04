La polémica sospecha del DT argentino de Monterrey a horas de enfrentar a Inter Miami: "Todo lo que rodea a Messi..."

Inter Miami recibirá a Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concachampions, y en la previa Fernando Ortiz, DT argentino de Rayados, le puso picante al importante duelo.

A pesar de que la presencia de Lionel Messi no esté confirmada, el entrenador del club mexicano que surgió de Boca y jugó en San Lorenzo y Racing aseguró tener algunas preocupaciones por la influencia que genera el 10, que podría causarle problemas al desarrollo de la serie.

Messi no juega desde el duelo de vuelta ante Nashville.

"Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más. Porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?", lanzó Ortiz, instalando una polémica sospecha sobre lo que pueda pasar con el arbitraje.

En ese mismo tono, agregó: "Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas".

El duelo de ida por los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey será el miércoles a las 21 horas de Argentina en el DRV PNK.