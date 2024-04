La honestidad brutal de Andrada sobre qué cambia para Monterrey si juega Messi en Inter Miami: "Su presencia..."

Inter Miami espera por la vuelta de Lionel Messi, ni más ni menos que en el duelo por los cuartos de final de la Concachampions ante Monterrey.

En el club mexicano se encuentra Esteban Andrada, de destacado paso por Boca, quien opinó sobre el duelo ante Las Garzas y expresó su deseo de enfrentar al capitán de la Selección campeona del mundo.

Andrada, campeón con Boca.

"Siempre cuando está Leo es un atractivo diferente tanto para el entorno, los árbitros y la verdad es que ojalá que pueda jugar. Si no, desearle una pronta recuperación. Nosotros tenemos que estar cien por ciento enfocados en el partido", manifestó.

Luego, dejó de lado sus elogios hacia Messi para enfocarse en el choque del miércoles por la noche: "Su presencia vale mucho, no es de hablar mucho él. Ya estando él en cualquier momento del entrenamiento o de la concentración su presencia intimida, pero sabemos que dentro del juego somos once contra once y ahí se termina el respeto de todo".

Por último, Andrada destacó: "Yo pienso que Inter Miami tiene jugadores muy importantes, muchas grandes figuras y que esté o no esté Leo, pienso que va a ser un partido duro. Nosotros tenemos que estar metalizados y enfocados en el partido del miércoles para pensar en traernos un gran resultado".

Inter Miami y Monterrey se enfrentarán el 3 de abril a las 21 horas de Argentina en el DRV PNK por la ida de los cuartos de final de la Concachampions, buscando meterse entre los cuatro mejores del certamen internacional.