París 2024: Giorgia Villa, la gimnasta italiana que se hizo fuerte gracias a sus lesiones

Los Juegos Olímpicos son el sueño de cualquier deportista. Y Giorgia Villa no es la excepción. A menos de 100 días para París 2024, la atleta italiana cuenta el difícil peregrinaje que tuvo en el ciclo olímpico, en el que sufrió varias lesiones.

Un esguince de tobillo la sacó de Tokio 2020, a días de viajar, pero esa no fue la única lesión que tuvo en el camino a llegar a la gran cita olímpica de este año. Ella misma lo repasa en una charla con el sitio oficial de París 2024. "Seguramente, la experiencia que me pasó antes de Tokio me hizo crecer mucho. Fue una experiencia verdaderamente terrible. Para un deportista, lesionarse tres días antes de la salida, me resultó muy difícil volver al gimnasio", comentó.

"Yo era más joven, estaba bien físicamente en ese momento y mi objetivo estaba a la vuelta de la esquina. Pero eso ya es cosa del pasado, París es obviamente mi objetivo, estoy trabajando muy duro para poder ser parte del equipo", agregó.

Giorgia Villa formó parte del equipo de gimnasia de Italia, que ganó una medalla en un mundial, después de 69 años, en 2019. (Foto:@giorgiavilla23)

Más allá de lo del tobillo, lo más importante vino después con dolencias constantes en su espalda, que la sacó de varias competencias, incluido el Mundial de Amberes en 2023. "Tuve un problema bastante grave en la espalda que lamentablemente aún sigo padeciendo y precisamente por eso ya no podré hacer el all-round, lo cual Lo hice en 2021 antes de Tokio. Me sometí a un tratamiento en diciembre, me hicieron un pequeño procedimiento que me permitió sentir menos dolor. No soluciona el problema, por supuesto, pero puedo entrenar mucho mejor y estoy haciendo fisioterapia", revela Villa.

"No poder rendir al máximo, y no por falta de voluntad, sino porque hay una problema físico que te bloquea, es algo extremadamente difícil de superar", comparte su experiencia y su sentir.

Para finalizar, Giorgia Villa habla de las expectativas que le genera estar en París 2024. "Para mí, los Juegos Olímpicos son realmente un sueño, se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Ser capaz de ganar también una medalla sería realmente fantástico. Nunca se sabe en la vida, mi objetivo es estar en el equipo y dar lo mejor de mí", concluyó.