El sincericidio de un relator francés cuando Dibu Martínez ganó la tanda de penales ante el Lille: “Terrible volver a…”

Después de que el Aston Villa hiciera historia frente al Lille en los cuartos de final de la Conference League, gracias a los penales atajados por Emiliano Martínez, un relator francés realizó un paralelismo con la final del Mundial 2022, donde el argentino también se lució ante Francia bajo los tres palos, y se volvió viral en las redes sociales.

Mirá el video

"Se terminó, se terminó…. Esperen, hay un silbato. No, no, no hay silbato. ¡Oh, es terrible! Es terrible volver a ver esa escena, ese baile de Emiliano Martínez. La ducha fría, es horrible, terrible y monumental para LOSC (Lille)", expresa el narrador que, como muchos hinchas franceses, parecen no haberse recuperado de lo ocurrido en Qatar.

La de ayer, ante Lille, fue la primera tanda de penales que Dibu debió afrontar luego de su inolvidable actuación en el Mundial que le dio la tercera estrella a la Selección argentina, y estuvo a la altura. Desvió los remates a Nabil Bentaleb y Benjamin André para que el Villano pase a la siguiente instancia, donde espera por el Olympiakos de Grecia.

En la otra llave quedaron Brujas y Fiorentina (que cuenta con Nicolás González, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino). El otro gran objetivo del equipo de Emery será clasificarse a la Champions League. Actualmente están cuartos en el campeonato inglés, con 63 puntos: es el último equipo en zona de clasificación y le sacan 3 puntos de ventaja a Tottenham.