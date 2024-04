El gesto de Martínez con la lista de convocados de Boca y la sorpresiva decisión con un jugador

Diego Martínez se juega mucho el próximo domingo cuando Boca enfrente a River en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, que implica no solo un partido ante el clásico rival sino además un duelo clave en las aspiraciones de pelear por el primero de los torneos que disputa el DT en el club.

Para eso, el entrenador quiere tener a todos sus soldados bien alineados y por eso tomó una particular decisión este viernes, cuando a falta de un poco menos de dos días del partido dio a conocer su lista de convocados, que se concentrarán el día anterior.

Domingo 21/04

En la lista figuran nada menos que los 32 futbolistas que integran el plantel profesional, con el objetivo de que estén todos juntos en el viaje a Córdoba, apoyando a los 11 titulares y los que integrarán el banco de suplentes.

Tal es así la estrategia de Martínez, que busca unir el grupo de cara al importante compromiso, que en la nómina de convocados aparecen los lesionados Lucas Blondel y Exequiel Zeballos, en recuperación por sendas lesiones ligamentarias. Además, figuran Aaron Anselmino y Mauricio Benítez, también descartados por lesión. De hecho, hasta Cristian Medina aparece, que no podrá jugar por suspensión.

La mayor particularidad de la lista de Boca es la presencia de Nicolás Valentini, que por una decisión de la dirigencia no iba a ser más convocado hasta que no firme la renovación de su contrato con el club. Será parte de la delegación pero no del banco de suplentes.