Atletismo en Paris 2024: Kimberly García, una de las esperanzas sudamericanas

Hay pequeños momentos en la vida de las personas que pueden torcer su destino para bien o para mal. Pero también existe una convicción, un fuego interno, que cuando uno da en la tecla en lo que se dedica, permite sortear ciertas dificultades o vicisitudes. Ese momento bisagra para Kimberly García llegó en Tokio 2020 y estuvo a punto de acabar con su carrera.



La atleta peruana, especialista en marcha, no pudo completar la carrera en los pasados Juegos Olímpicos y eso fue una situación que la puso en jaque. En una charla con el sitio oficial de París 2024, revive esos momentos y cuenta su experiencia. "En Tokio no me fue bien. Tuve que abandonar la prueba y era algo que no me había sucedido nunca. La verdad es que eso marcó algo en mí, algo muy fuerte. Decidí dejarlo todo y dedicarme ya de repente a otras cosas. Mi familia fue importante para mí en ese momento porque me dijo que no lo hiciera. Ellos trataron todo lo posible para que yo continuara".

"Me tomé un tiempo, un mes o algo así, y decidí continuar, pero quería continuar haciendo cambios. Por eso decidí cambiar de entrenador de todo y comenzar de nuevo", añadió.

Kimberly García buscará ser la primera atleta peruana en ganar una medalla desde Barcelona 1992. (Foto: @kimberlygarcia.marcha)

García es doble campeona mundial en marcha, y batió el récord mundial, lo que la posiciona entre una de las favoritas para colgarse una medalla en París 2024, algo que no realiza un deportista peruano desde 1992. "Añoro la medalla olímpica. Ahora que me está yendo muy bien, que estoy teniendo los resultados que tanto he soñado, me hace soñar aún más en París. Yo sé que puedo hacerlo", dice convencida.

Para finalizar, cuenta la enseñanza que le dejó Tokio 2020 y este proceso olímpico, en el que tuvo tanto éxito, tras sobreponerse a ese mal momento. "Felizmente no dejé el deporte y continué con este sueño que tenía desde muy pequeña. Es una lección para mí también: no darme por vencida a pesar de los obstáculos. Uno tiene que saber sobrepasarlos y continuar si en verdad es lo que tanto añoras.", finalizó.