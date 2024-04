Emma McKeon, la estrella australiana que quiere cerrar su historia olímpica en lo más alto

Poco más de tres meses quedan para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que marcarán el punto máximo a nivel deportivo en este año, y también significarán el cierre de un ciclo muy exitoso como el de Emma McKeon en las olimpiadas.

La atleta de 27 años es la nadadora que más preseas ganó en la historia de su país, y está empatada con Ian Thorpe, aunque ahora en la capital francesa podrá superarlo. Por el momento, McKeon cosechó cinco medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, entre Río 2016 y Tokio 2020.

En exclusiva con el sitio oficial de París 2024, confesó que estos Juegos serán sus últimos. "Creo que la natación siempre será parte de mi vida y lo ha sido durante toda mi vida hasta ahora. Pero estos definitivamente serán mis últimos Juegos Olímpicos, así que estoy emocionada por ello".

Después se refirió a la motivación y a la disciplina, algo que aprendió a diferenciar con el paso de los años. "Mi motivación definitivamente sube y baja. Pero a lo largo de los años he aprendido que no puedes confiar en la motivación para levantarte cada mañana. Se trata más de disciplina, y eso es algo en lo que he crecido cada vez más a lo largo de los años en la natación. Se trata simplemente de tener mis objetivos en mente y ser disciplinado al saber lo que tengo que hacer para lograrlos", explicó.

Respecto a esta etapa final de su carrera, McKeon intenta mantenerse centrada. "Me vería a mí mismo como alguien, supongo, tranquilo y equilibrado, y creo que bastante fundamentado. Y espero ser alguien que inspire a otras personas a perseguir sus metas y sueños", concluyó acerca del legado que piensa estar dejando.

La nadadora australiana de 27 años llegará a París con un bagaje llenos de medallas y experiencias, que buscará capitalizar, para cerrar su historia olímpica en lo más alto.