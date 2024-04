Nadal, eliminado: ¿qué se puede esperar de Rafa de cara a Roland Garros?

Rafael Nadal había movilizado a todo el mundo del tenis al anunciar que participaría en el ATP 500 de Barcelona, el torneo que ganó 12 veces. Sin embargo, pese a una entusiasmante y abultada victoria en su primer partido, por 6-2 y 6-3 frente al italiano Flavio Cobolli, quedó eliminado en manos de Alex de Minaur, que lo batió en segunda ronda por 7-5 y 6-1. Fue su primer torneo luego de más de 100 días de inactividad y el segundo en quince meses. Sin embargo, la gira de polvo de ladrillo en la que es experto lo posiciona, al margen de cuál sea su estado físico, inevitablemente como candidato. ¿Tiene chances de ganar su 15º Roland Garros? El recuerdo de su inolvidable 2022 y las experiencias de sus máximos competidores, Novak Djokovic y Roger Federer, no permiten descartar esa posibilidad antes de tiempo.

A los 37 años y 10 meses, el zurdo de Manacor evidentemente no transita su mejor momento tenístico y sus diversas lesiones lo han vuelto un competidor vulnerable. Fuera del Top 500 (aunque lejos de está el ranking de definir a Nadal) y ausente durante toda la temporada pasada, no parecería capaz de competir por los grandes trofeos. Pero la estadística del ex número 1 del mundo en canchas lentas continúa siendo abrumadora y también puede hallar en ella motivos para esperanzarse. Los próximos torneos en el calendario son los Masters 1000 de Roma y Madrid y Roland Garros. Nadal los ha ganado 5, 10 y 14 veces cada uno, respectivamente. Y lo ha logrado, en algunos casos, también luego de largas y dolorosas lesiones.

En 2005, el primer Roland Garros del español. (Foto: Roland Garros)

Nadal: del quirófano a ganar un Grand Slam en 5 meses

Los más fanáticos de Rafael Nadal tendrán indeleble en su memoria la proeza de hace un par de años. El 2021 no fue el mejor año para el español, que atormentado por un dolor en el pie no pudo ganar en París, lo que no suele ser una costumbre, ni superar los cuartos de final en Melbourne Park. Luego de perder con Lloyd Harris en Washington, en agosto de aquel año, decidió poner fin a su temporada y finalmente tratar su lesión. Nadal padecía desde hacía más de una década lo que se conoce como síndrome de Müller-Weiss, una anomalía degenerativa en el tejido de un hueso del pie. A los 35 años y tras varias temporadas sufriendo, ingresó en el quirófano. Una recordada foto suya con muletas preocupó a todos y pareció presagiar el retiro. Pero lejos estaba eso de suceder.

Regresó al circuito ATP en enero de 2022, luego de una operación y una larga rehabilitación. Las dudas alrededor de su nivel eran grandes, pero el manacorí fue campeón en su primer torneo, en el ATP 250 de Melbourne, sin ceder sets. A las semanas, ganó el Australian Open tras una épica final frente a Daniil Medvedev, en la que había perdido los primeros dos parciales, consumando su primer título grande en casi dos años. La marcha arrolladora continuó: fue campeón en el ATP 500 Acapulco y Roland Garros y solo perdió 3 de sus primeros 39 partidos de la temporada. Debió retirarse de Wimbledon antes de su duelo de semifinales frente a Nick Kyrgios, pero Rafael Nadal ya había demostrado, con zozobra, que estaba de vuelta.

En 2022, su 14º y último título en la Philippe Chatrier. (Foto: Olympics)

Esta vez está cerca de cumplir 38 y él más que nadie sabe que su cuerpo no es el mismo. Pero los aficionados del tenis también saben más que nadie que Nadal siempre los puede sorprender. La etapa del año que se avecina es su favorita y Rafa ostenta en polvo de ladrillo récords apabullantes. Tiene un porcentaje de victorias del 91,32%; es decir, perdió 45 de sus 519 partidos en dicha superficie. En Roland Garros, ganó 112 encuentros y perdió 3. Y ningún jugador tiene un saldo positivo contra él en arcilla. ¿El rival con mejor récord? El argentino Gastón Gaudio, que lo venció en 3 de sus 6 enfrentamientos. Claro está, aquel joven zurdo no era el mismo que luego dominaría la superficie como un maestro. Rafael Nadal tal vez tenga muchas razones (la gran mayoría, físicas) para creer que no podrá competir por Masters 1000 o Grand Slams en el corto plazo; pero sin duda tiene más para seguir siendo candidato a obtener su Roland Garros número 15. Para dimensionar la supremacía: de conseguirlo, superaría la marca de Pete Sampras, el cuarto mayor ganador de Grand Slams, con 14... teniendo en cuenta solo uno de los cuatro grandes.

Djokovic: la operación y un regreso que se hizo esperar

Sirve recordar cómo han sido los regresos de sus máximos rivales tras sus peores lesiones para no subestimar a ninguno de los tres mejores tenistas de la historia. El serbio Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slams con 24 títulos, estuvo inactivo durante 5 meses por una lesión en su codo. Regresó a comienzos de 2018, pero su dolor persistía y debió someterse a una operación. Tras ella, sufrió inesperadas derrotas frente a rivales de peor nivel, como Taro Daniel, Benoit Paire, Martin Klizan, Kyle Edmund y Marco Cechinato; esta última, en Roland Garros. Algunos creían que jamás recuperaría su nivel, pero Djokovic fue campeón en Wimbledon 2018 y en tres de los siguiente cuatro Grand Slams. Le costó algunos meses más de lo estimado, pero volvió al número 1 y desde aquella operación en su codo ganó 12 de sus 24 torneos grandes.

Federer y su primera lesión grave, en 2016

El suizo Roger Federer lidió con un físico privilegiado durante casi toda su carrera. Hasta los 34 años no se había perdido ninguno de los cuatro torneos más importantes de cada año calendario. Pero en julio de 2016 se sometió a una cirugía en su rodilla izquierda y se ausentó del circuito durante seis meses. También entonces algunos presagiaban el retiro de quien hacía casi cinco años no obtenía un título grande. Pero el comienzo de la temporada 2017 de Federer fue de los mejores alguna vez vistos: ganó el Australian Open, los Masters 1000 de Miami e Indian Wells, el ATP 500 de Halle y Wimbledon. Antes de julio, solo perdió dos partidos. Un regreso a lo grande, fiel a su talla. Y un regreso que, querrán los que aman el tenis, buscará tener esta vez su gran archirrival deportivo, Rafael Nadal.