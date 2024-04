Las bombas de Caruso Lombardi tras su debut en Miramar Misiones con derrota ante Nacional: “Nos cocinaron a…”

Ricardo Caruso Lombardi tuvo un debut complicado con Miramar Misiones. El equipo del argentino cayó ante Nacional (2-1) en un partido que estuvo marcado por algunas polémicas que hicieron explotar de bronca al entrenador. Machado abrió el marcador para el equipo local. Sin embargo, el Bolso logró igualar y las Cebritas se pusieron nuevamente en ventaja, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR, lo que provocó la reacción del ex Belgrano, San Lorenzo y Racing.

Mirá el video

Luego del partido, ante los medios, Caruso no se guardó nada y lanzó fuertes frases: "Fue un invento del VAR. El referí no lo ve a eso. Fue invento. Yo los conozco a los del VAR. En argentina me enojo porque trazan las líneas como quieren, y si es el VAR de Bélgica es más trucho todavía".

"Se sientan y dicen 'tenemos que ver cómo hago para que la línea me quede así, así quedan en offside. Pero me molesta más las dos jugadas de gol que me cortó. Miralo por televisión, le dije al árbitro. Acá no me digan que hubo una equivocación, yo lo vi en la pantalla y tiene por lo menos 30 centímetros habilitados. El del VAR lo anuló a propósito, no me caben dudas", agregó molesto.

AMARILLA A CARUSO LOMBARDI: a Miramar Misiones le anularon un gol a través del VAR por offside y el entrenador argentino explotó en el banco de suplentes.



uD83DuDCFA Disfrutá del partido por #StarPlusLA pic.twitter.com/WE9jtDYvbg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2024

Luego destacó el partido que hizo su equipo ante uno de los grandes del vecino país: "Mis pibes se mataron para jugar hoy, merecían un triunfo, pero no nos respetaron. Estoy muy angustiado, estoy podrido de los jueces, de los dirigentes y de estos robos. ¿Cómo hago yo ahora para levantar a los pibes? No hay derecho, me duele ver a mis jugadores así".

"Jugaron bárbaro, hicieron un sacrificio tremendo todo el partido. Pero el árbitro no nos cobró una falta en todo el partido. No seas malo. Para eso directamente no nos pongan en el calendario, que jueguen solos, entre ellos. Le dije a Hernán (por Heras, el árbitro del partido): 'Alguna vez cobrame una, Hernán. ¿Tenés miedo de que pateemos un tiro libre? No seas malo'. Estoy aburrido de ver siempre lo mismo en el fútbol. El del VAR no sé como se llama [Christian Ferreyra] pero ya me dijeron algunas cosas. Nos cocinaron a fuego lento, una pena porque este equipo merecía mucho más", cerró.