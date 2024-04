La picante respuesta de Brandán a Gorosito tras el triunfo de Chacarita ante Tigre: "El tiempo pone..."

Chacarita le ganó 5-4 en los penales a Tigre tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a San Lorenzo. En el partido disputado en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, el uruguayo Brahian Aleman había abierto la cuenta a los cinco minutos del complemento previo a la suspensión pero, en esta reanudación, Rodrigo Salinas puso el 1-1 al minuto de juego.

Desde los tiros desde el punto penal, Martín Ortega y Matías Pisano convirtieron los dos primeros por lado, al igual que Gian Nardelli y Claudio Pombo que anotaron los segundos tiros. Luego, tocó el turno de Brahian Aleman que convirtió al igual que Rodrigo Salinas con un fuerte remate al palo derecho. Martín Arzamendia le contuvo el penal a Juan Manuel Sánchez Miño y Matías Rodríguez convirtió el propio para darle la ventaja al Funebrero, que ganó la serie luego de que Fernando Brandán convierta el suyo a pesar de la conversión de Martín Garay en el quinto disparo.

Mirá el video

Tras el partido, el mendocino que había recibido un botellazo en la cabeza (motivo que obligó a la suspensión del encuentro semanas atrás), enfrentó los micrófonos y le envió un picante mensaje a Néstor Gorosito. “Siempre lo quisimos jugar. En ningún momento la intención fue no jugarlo. En ese momento no se podía continuar. Pero bueno, el tiempo pone a cada quien en su lugar. A mí me puso dentro de la cancha para patear el último penal”, comenzó.

Posteriormente, Brandán expresó su felicidad por haber avanzado de ronda y por el regreso de uno de los emblemas de Chacarita: “Este premio es de todos. Hoy volvió nuestro capitán, Puchi (Luciano Perdomo), así que la alegría es inmensa. Podemos disfrutar todos juntos”.

Pásame la botellaaaaa….uD83CuDFB6uD83CuDFB6

La actitud no se negocia uD83CuDDFEuD83CuDDEA



¡RUMBO A 16avos! uD83DuDD1C #ElOrgulloDeSerFunebrerouD83CuDFA9 pic.twitter.com/PL8Do9R1Vj — Chacarita Juniors (@ChacaOficial) April 17, 2024

Por su parte, el Funebrero continuó los festejos en sus canales oficiales de comunicación. Con una foto de los futbolistas con el cheque que entregan desde la organización, el club escribió: "Pasame la botellaaaa…. La actitud no se negocia. ¡RUMBO A 16avos!”.