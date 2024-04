La particular frase de Guardiola tras la eliminación del City ante el Madrid: "Que manera más..."

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló luego de la derrota ante Real Madrid en la llave correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras la igualdad 1-1 a lo largo de los 120 minutos reglamentarios, el Merengue se impuso en la tanda de penales y sacó boleto a las semifinales del torneo.

"Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid por clasificarse a semifinales. El Madrid defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que hay", dijo el DT.

"Los partidos han sido muy similares, ellos han defendido más atrás, hemos creado muchas oportunidades, pero esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penales, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100%, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente", manifestó Guardiola.

El español fue consultado sobre la táctica empleada por su rival. "No juzgo. Es la decisión de Carlo", apuntó el técnico español sobre el planteamiento defensivo de Ancelotti. "En otro deporte por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso", añadió.

Posteriormente, Guardiola sumó: "Yo, como entrenador, sólo puedo pedir esto a mis jugadores. Claro que le doy mérito al Madrid, ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos enfrentado a muchos equipos cerrados y siempre encontrábamos la manera de encontrar un hueco, hoy nos ha faltado".

Para finalizar, el director técnico del Manchester City sentenció: "La suerte no existe y estoy de acuerdo. No hemos conseguido hacer gol. Hemos hecho todo. Qué manera más cojonuda de perder. Hoy duele, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No podemos ganar siempre"