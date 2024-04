El anuncio especial que hará River con un jugador junto a Jorge Brito, a días del Superclásico

Se anticipaba, se percibía en el aire, y este miércoles, durante una conferencia de prensa se hará oficial: Franco Armani firmará la extensión de su contrato con River hasta diciembre de 2026 por lo que, a menos que ocurran cambios drásticos en el futuro, es probable que el Millonario sea su última parada como futbolista profesional.

Enzo Francescoli, el director deportivo del equipo, ya había expresado su firme deseo de que el arquero, quien actualmente es el capitán y la figura más destacada del equipo tras las salidas de Enzo Pérez y Jonatan Maidana, continúe siendo parte integral de la institución con la que ha dejado una huella imborrable.

Armani firmará la extensión de su contrato hasta el 2026.

La rúbrica de Armani, que cuenta con un impresionante palmarés de 10 títulos con River, y en su carrera acumula un total de 26, será a las 19:00 horas en el auditorio del Monumental, en presencia del presidente Jorge Brito. Aunque su contrato actual finaliza en diciembre de este año, desde la pretemporada se ha insistido en que su compromiso con el club seguirá intacto.

De hecho, el propio casildense expresó su deseo de vestir la banda más allá de 2024: "Durante el 2023 hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar".

"Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá", cerró el Pulpo.