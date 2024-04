Oldrá, tajante sobre las sospechas de “incentivos” para que Godoy Cruz elimine a Boca: “Venimos a demostrar que…”

Godoy Cruz cerrará esta tarde la fase de grupos de la Copa de la Liga enfrentando a Boca, que se juega mucho más que un simple partido ante su gente ya que el resultado marcará su futuro en el certamen. En la previa mucho se habló sobre qué haría Daniel Oldrá en cuanto al equipo y el entrenador fue muy claro al momento de hablar al respecto.

En diálogo con TyC Sports, el Gato fue muy claro y despejó todas las dudas: "Sabemos lo que significa Boca. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo. Boca está acostumbrado a estos partidos súper importantes, un equipo que siempre tiene estas presiones. Sabemos que tiene jugadores de mucha jerarquía, tiene un gran entrenador y no son fáciles".

"Para nosotros, a pesar de que estamos clasificados, también termina siendo medio incómodo porque hay muchas suspicacias. A veces creen que este partido se va a entregar y no, los puntos sirven y nosotros también tenemos que llegar bien a los partidos finales, porque van a ser fundamentales para el futuro nuestro también", agregó.

En la misma línea, cerró: "La tomo (las suspicacias) como son, nosotros venimos a demostrar que somos un equipo serio durante todo un año y vamos a intentar mañana poner lo mejor y tratar de hacer un gran partido. Con las aspiraciones de siempre de poderlo ganar porque eso también como grupo y como equipo nos va fortalecer para lo que viene también".

Por último, el Gato no escondió su equipo y confirmó que su intención es no guardar jugadores y presentar el mejor once inicial disponible. "Montiel se nos cayó a último momento, teníamos intención de en la mitad de la cancha ponerlo. Después va ir el 90% de los titulares, tengo una duda ahí en la parte de arriba del ataque pero después serían los que vienen jugando normalmente".