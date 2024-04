“Messi es el mejor de todos los tiempos, la diferencia con Maradona o Cristiano es enorme”

El Arsenal inglés ha recuperado el protagonismo que había perdido tiempo atrás gracias al arribo de Mikel Arteta. El entrenador español ubicó a los Gunners en el lugar que merecen estar y se mantiene vivo tanto en la Premier League como la Champions League, donde mañana definirá su pase a semifinales con el Bayern en Alemania.

El DT del Arsenal reconfirmando que es otro messista más ?



"Mi futbolista favorito para ver siempre ha sido Messi. Para mis 3 hijos exactamente lo mismo, hemos tenido mucha suerte de ver al mejor jugador de todos los tiempos". uD83EuDD29



Firma: Mikel Arteta para @SkySports pic.twitter.com/ijLJ7mATvN — Sebas Crackbol (@Crackbol10) April 14, 2024

En la previa de este importante duelo, el ex ayudante de Pep Guardiola habló de todo con Sky Sports y, al ser consultado sobre su jugador favorito, elogió sin dudar a Lionel Messi: "Mi futbolista favorito para ver siempre ha sido Messi. Para mis 3 hijos exactamente lo mismo, hemos tenido mucha suerte de ver al mejor jugador de todos los tiempos"

Pero no todo quedó ahí ya que e el cronista redobló la apuesta “¿Crees que mejor que Maradona o Cristiano?", y el español no dudó: ”La comparación de lo mucho que he visto a Messi y los otros, la diferencia es enorme. Para mí es el GOAT"

No es la primera vez que Arteta elogia a Messi. En 2023 luego de que lograra su octavo Balón de Oro, expresó: "Cuando hablas de Messi, nunca puedes equivocarte. Lo que ha hecho, ganando la Copa del Mundo a su edad, es el pináculo de su carrera. Es simplemente increíble, la consistencia y regularidad que ha demostrado, el nivel al que ha puesto su fútbol”.