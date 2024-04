Se completa San Martín-Huracán: la pésima noticia para los hinchas chacareros

Lo que era una verdadera fiesta terminó suspendido por fuerza mayor. No fue ni la violencia, ni los hinchas, esta vez, una falla eléctrica en una de las torres de iluminación tuvo un desperfecto del estadio del Atético Club San Martín obligó a parar el duelo entre mendocinos que disputaban el Chacarero y Huracán Las Heras por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

El comunicado de San Martín.

El encuentro se desarrollaba con total normalidad, con un clima de festivo y de paz en ambas tribunas (de las dos facciones de la barra del León) cuando el desperfecto en la iluminación se hizo presente. Si bien todas las partes intentaron continuar y había buena voluntad, la inminente oscuridad lo hizo imposible.

Suspendido el encuentro que ganaba el Globo por 1 a 0, ahora el club del este confirmó cómo se completará y cuándo: será este mismo lunes desde las 16, con dos tiempos (uno de 20 minutos y otro de 25). El tema no menor es que el encuentro no contará con presencia de público local, ya que no dan los tiempos para organizar un operativo de seguridad en menos de 24 horas. Por eso, será solo con presencia de dirigentes y prensa.