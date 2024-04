Qué dijo Rafa Nadal sobre el mal momento de Carlos Alcaraz: "Me sabe mal por él porque..."

La baja de Carlos Alcaraz. del torneo Conde de Godó de Barcelona significó una dura noticia para los hinchas del tenis, especialmente para los españoles, que igualmente luego tuvieron una buena, con la confirmación de Rafael Nadal, que se había ausentado del Master 1000 de Montecarlo -del que tampoco participó el murciano- el primer torneo de la temporada de tierra batida.

Conde de Godó es el segundo torneo de la temporada en esa superficie, al que le siguen luego el Masters 1000 de Madrid y el Masters 1000 de Roma, todos en la previa a Roland Garros. Lo que implica una buena noticia para Nadal por la oportunidad de agarrar rodaje en el suelo que mejor le sienta y en el que más veces fue campeón.

Como estaba dado el cuadro, Nadal y Alcaraz iban a enfrentarse recién en una hipotética semifinal y en el marco de una conferencia de prensa que ofreció el mallorquí este lunes, se refirió a ese partido frustrado por la ausencia de su colega, al que e dedicó palabras.

"Me sabe mal por él, porque no puede jugar un torneo importante que ha ganado dos veces, y le deseo que se recupere rápido y bien. Pero yo no estoy capacitado para pensar en semifinales", sentenció.

Más allá de los buenos deseos para con el joven ganador de 2 Grand Slams, el que ganó 22 es consciente de su actualidad y de la necesidad de ir paso a paso en la competencia, de la que no es favorito más allá de su historia.

De hecho, en la misma conferencia ratificó que se toma el torneo como el último que puede disputar en esa ciudad, por el cierre de su carrera a fin de temporada. "Voy a estar en pista. Para mí es un regalo poder estar en Barcelona, me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Por eso tiene un sentimiento más especial", sentenció.

Luego, Nadal cerró: "En la vida siempre hay un final. No sé si será mi última participación, pero esa es mi sensación actual. Estoy feliz de estar aquí, es un regalo. Quiero disfrutarlo sin renunciar a ser competitivo, no me lo tomo como un homenaje. Saldré a hacerlo lo mejor posible, a darme oportunidades".