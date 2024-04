París 2024 se queda sin una figura del atletismo

Las lesiones, son esas visitas indeseadas para los deportistas, y más cuando se acerca una gran competencia. En este caso, la que recibió el duro golpe fue la plusmarquista Yulimar Rojas, que se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024.

La atleta venezolana que fue campeona del mundo en siete oportunidades, estaba entrenando en Barcelona, cuando sufrió la rotura del tendón de áquiles en su pierna izquierda, que le impedirá defender la medalla de oro en Tokio 2020, más el récord olímpico y mundial.

En sus redes sociales, la deportista venezolana informó sobre esta situación y dejó en claro sus primeras sensaciones. "Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", afirmó.

Rojas no podrá defender su título olímpico por la lesión que sufrió. (Foto: @yulimarrojas45)

Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué ha sucedido esto. El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", continuó en sus redes sociales.

Para finalizar, Rojas dejó un mensaje en apoyo a la delegación venezolana que estará en París 2024. "Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes, y a mis compañeras de pista, que den el máximo por alcanzar también la gloria. Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas", cerró.