El gigante de Europa que podría aprovecharse del conflicto entre Boca y Valentini

La determinación está tomada: Boca colgó a Nicolás Valentini, que no será considerado teniendo en cuenta que por el momento no aceptó la oferta de renovación de su contrato. Pero en medio de esta disputa que parece no tener final feliz, la prensa italiana reveló que varios equipos buscan sacar provecho de la situación, mostrando interés en incorporar al defensor a sus filas.

La Gazzetta dello Sport, en un artículo en el que cuenta lo que está sucediendo, lo relacionó con el Inter de Milán: "Nicolás Valentini rompe con Boca Juniors y la noticia se extiende inmediatamente a Milán. El club que preside Juan Román Riquelme ha decidido dejarle fuera de la convocatoria, ofreciendo así una valiosa ayuda a quien haya colocado al joven en su lista de compras".

El artículo que publicó el medio italiano.

"Entre ellos, en primera fila está el Inter, que hace un año puso sus ojos en Valentini y también lo siguió en directo el pasado mes de diciembre, con motivo del último viaje del director deportivo Baccin a Sudamérica", agregó el medio italiano, que además contó que las pretensiones del defensor son razonables, teniendo en cuenta que tiene varios interesados.

Sin embargo, no es el único equipo que está observando su desarrollo. Lazio también está atenta a su progreso y el tercero en discordia es la Fiorentina, aunque con una condición especial: su director deportivo es Nicolás Burdisso, quien tiene un pasado vinculado a La Ribera. Por lo tanto, solo entraría en consideración en caso de una negociación directa entre clubes.

Mientras tanto, aún existen chances de que se abra un nuevo compás de discusión: el primer diálogo por la renovación del central nacido en Junín data de septiembre de 2023.