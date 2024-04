Ten Hag sacó a Garnacho en el entretiempo y el argentino reaccionó: fuerte likes y posteo

Alejandro Garnacho fue reemplazado en el entretiempo del partido que Manchester United empató con el Bournemouth (2-2) y subió un particular posteo en sus redes sociales. En la foto compartida, aparece mirando el pasto y con una emoji de sorpresa por lo que pasó. Para muchos, la decisión de Erik Ten Hag y luego de finalizado el partido comenzaron las reacciones.

El posteo de Garnacho y los "likes" del delantero.

Fue Mark Goldbridge, del canal no oficial The United Stand, quien escribió dos explosivos posteos y el argentino le dio veracidad a la publicación al darle "me gusta". En el primero de ellos, expresa que "Ten Hag culpó sutilmente a Garnacho en la conferencia de prensa posterior al partido..."

"No es una buena idea arrojar debajo del autobús a un chico de 19 años que realmente ha cumplido con tus expectativas esta temporada. Pero claro está que tiene miedo de molestar a los que más ganan. Dije hace dos semanas que despedirían a Ten Hag, así que hoy ni siquiera hace la diferencia. Estoy bastante seguro de que también conseguiremos Southgate por lo que he oído, así que también cosecharemos ese error. Los jugadores vuelven a ganar. Y definitivamente serán parte del próximo proyecto", agregó.

Esto hace referencia a una jugada que se dio cuando el encuentro no tenía goles. El argentino realizó un mal control, Marco Senesi la quitó y metió una asistencia que terminó en el primer tanto del equipo local. Luego, el delantero fue parte de la jugada del empate, marcado Bruno Fernandes, pero al parecer esto no alcanzó para que siga en cancha.