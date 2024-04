Gambetas, goles y festejos: Mateo Messi revoluciona las redes con sus 5 goles para la Sub 9 de Inter Miami

Mateo, el segundo hijo de Lionel Messi, se volvió tendencia mundial por su actuación en un partido de la Academia de Inter Miami donde anotó cinco goles ante el FC Barca, que nada tiene que ver con el club español. Si bien a diferencia de su papá, es derecho, el pequeño se destaca en la Sub 9 del club estadounidense y los futboleros argentinos se frotan las manos.

Mirá el video

"El dato que no es zurdo es llamativo. Le copia los festejos, un tipazo. Metió cinco goles con el U9 del Inter Miami. Me metí a buscar data y graban todos los partidos. Increíble", escribió el periodista de Claro Sports, Juan Dis, en la red social X. Si bien no aparece el resultado final del encuentro, las imágenes del niño en acción recorren el mundo.

Su manera de gambetear, su velocidad con la pelota pegada a su pie, la "10" en la espalda y un golazo de tiro libre, hizo que los internautas compartan el clip y resalten las cualidad que tiene a tan corta edad, por lo que también toman como similitud lo hecho por el astro cuando comenzó a jugar en las inferiores de Newell's.

Mateo se sumó a esta categoría tiempo después de que su hermano mayor, Thiago, comience a ser parte de la Sub 12 de la franquicia estadounidense donde también juega el hizo de Luis Suárez, Benjamín. Seguramente, a partir de lo sucedido con este video, las jugadas del más inquieto de la familia sigan teniendo repercusión.