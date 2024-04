El contrapunto de Diego Martínez con el árbitro Echenique por la roja a Lautaro Blanco: “Esa jugada…”

Boca perdió por 1-0 en La Plata ante Estudiantes, y para colmo, al final del partido expulsaron a Lautaro Blanco, el lateral izquierdo titular del equipo de Diego Martínez, que no podrá estar ante Godoy Cruz.

El DT de los de la Ribera se lamentó por la roja y, luego del partido, opinó sobre el desenlace: "Duele muchísimo, era un partido de detalles. Estudiantes salió a tratar de emparejar la mitad de la cancha. El equipo tuvo control, le faltó más profundidad. La sensación era que lográbamos montarnos en campo rival. Nos faltó poder concretar el control que tuvimos en los primeros 32 minutos".

"El segundo tiempo fue similar. Estudiantes tuvo una situación, dos córners. Son detalles, nos duele mucho porque venimos a buscar los tres puntos. Queríamos jugar la última fecha ya clasificados, pero depende de nosotros, tenemos un partido en casa y buscaremos ganarlo para avanzar. Estudiantes aprovechó la que tuvo", agregó.

Luego, el entrenador de Boca mencionó que no estuvo de acuerdo en la primera de las dos tarjetas por las cuales expulsaron a Blanco: "Esa jugada no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. A veces, ciertas decisiones pueden terminar perjudicándote, pero siempre creo que el árbitro es un ser humano, que puede cometer errores como puedo cometer yo. Si no fue una buena noche para nosotros, lo tomo como una cosa del juego, nada más".

Regresando al plano futbolístico, Martínez expresó que el resultado del partido no tuvo relación al trámite general del juego: “Si tengo que decir qué hubiera sido más justo, hubiese sido un empate. Casi que no nos sacábamos diferencia. Da bronca porque, si bien depende de nosotros, podríamos haber sellado la clasificación”. “El rival también juega, Estudiantes es un gran equipo, trabaja bien los partidos. Era un partido de detalles, de duelos en la mitad de la cancha”.

Diego Martínez se lamentó por haber perdido tres puntos claves.

Luego de esta dura derrota en UNO, Boca tendrá otra oportunidad de clasificarse a cuartos de final de la Copa de la Liga el martes en la Bombonera frente a Godoy Cruz. Incluso, el elenco de Diego Martínez depende de sí mismo, ya que si gana llega a 25 puntos. Estudiantes (segundo con 24) y el Granate (tercero con 23) juegan entre sí y el que pierda no tendrá manera de alcanzar al Xeneize.