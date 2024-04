La sentencia de Recoba, DT de Nacional, tras caer ante River: “Nos queda la sensación de que…”

Luego de la derrota de Nacional ante River, Álvaro Recoba se sentó en conferencia de prensa para analizar lo sucedido en el Monumental y si bien reconoció que “no fue el resultado que vinimos a buscar”, pero aclaró: “Hicimos lo que podíamos”.

“El equipo trató de jugar de igual a igual ante un adversario muy bueno. En este tipo de partidos las ocasiones que se crean hay que completarlas, tuvimos un par en el primer tiempo claras pero no se pudo marcar. Recibimos un muy buen gol de un jugador espectacular y después competimos”, agregó.

Luego, en la misma línea, siguió: “Hicimos lo que pudimos, nos queda la sensación que podíamos dar un poco más y no me deja contento el resultado. Fuimos hacia adelante con las armas que teníamos e intentamos jugar. Aceptamos la derrota pero estamos convencidos que esto recién empieza y no hay tiempo, hay que levantarse y seguir".

“Creo que el primer tiempo en algún momento estábamos dos o tres metros lejos del rival y eso condicionó, porque ellos juegan bien. Veníamos unas milésimas de segundos atrasados. En el segundo estuvimos más altos, agresivos, tratamos de estar en cancha rival y por momentos lo logramos. Cuando vas a buscar un partido a veces quedas expuesto y fue lo que pasó”, aseguró.

Por último, reflexionó: “No se murió nadie, esto es fútbol y no vas a ganar siempre. Lo hicimos el primer partido en casa [con Libertad] y no valía de nada si no ganábamos después en lo local, que lo conseguimos. Este sabíamos que era un partido donde íbamos a intentar triunfar, pero no pasó y ahora hay que pensar en el lunes por el Apertura”.