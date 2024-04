La optimista sentencia de Martínez tras la derrota de Boca ante Estudiantes: "Queríamos jugar el último partido clasificados, pero..."

Boca dejó pasar la chance de abrochar su clasificación a la segunda ronda de la Copa de la Liga, al caer ante Estudiantes por 1 a 0, como visitante, en el marco del partido por la fecha 11 que completaron, luego de que fuera suspendido por la convulsión de Javier Altamirano.

El equipo de Diego Martínez no logró imponerse en un encuentro parejo, que tampoco tuvo al Pincha como protagonista, más allá de la involución en le rendimiento de Boca. Ante la igualdad en el trámite, una pelota parada terminó siendo al determinante en el resultado, que el local custodió hasta el final para abrochar la victoria.

Tras finalizar el partido, el DT de Boca brindó una conferencia de prensa en la que mostró su tristeza por el resultado. "Duele muchísimo, me parece que era un partido de detalles, de mucho emparejamiento. Estudiantes salió quizás a emparejar la mitad de la cancha con la inclusión de Fernando Zuqui que terminaron siendo 4 vs. 4 y que los hombres libres podían ser los de banda. Me parece que el control el equipo lo tuvo, nos faltó un poco más de profundidad pero la sensación es que en estos partidos de detalles el equipo lograba montarse en campo rival, con buen control del juego y con Luis (Advíncula), que era el más liderado de las bandas, profundizamos un par de veces. Centramos un par de veces, nos faltó concretar ese control que tuvimos en los primeros 32 minutos", señaló.

Luego, agregó: "En el segundo tiempo fue similar, creo que la inclusión de un punta más nos daba a nosotros tener la superioridad en el medio en el partido de paridad. Ahí Estudiantes tuvo un juego más directo, con dos puntas y esas segundas jugadas tuvieron la situación de un remate, los dos córneres y detalles, detalles que nos duelen mucho porque vinimos a buscar los tres puntos. Queríamos jugar la última fecha ya clasificados pero depende de nosotros, jugamos en nuestra casa y buscaremos ganarlo para poder clasificar".

Finalmente, Martínez se refirió a la sensible baja de Lautaro Blanco, quien fue expulsado por doble amonestación en Boca y no estará ante Godoy Cruz. "La verdad que coincido en que tenemos una baja importante como la de Lautaro de cara a la final, por la regularidad y lo que nos da en cada momento del juego como en ataque como en defensa, pero no tengo ni decidido ni pensé quién va a ser su reemplazo", sentenció, ante la posibilidad de que incluya a Fabra.