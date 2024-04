La insólita excusa del Tata Martino tras la eliminación de Inter Miami ante Rayados

Luego de perder por 3-0 en México ante Monterrey, Gerardo Martino justificó la derrota con una insólita excusa luego de que su equipo quedara eliminado en los cuartos de final de la Concachampions.

El entrenador argentino del Inter Miami terminó el partido muy disconforme, no saludó al DT rival y en la conferencia post partido mencionó las restricciones de presupuesto que hay en la MLS para armar los equipos.

“Sostengo que a esta instancia de la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Hablo de América, Monterrey y Tigres”, explicó con exactitud el Tata.

En esa misma línea, agregó: “No pongo a Pachuca porque su estructura está armada en jugadores jóvenes. En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja”.

Luego, analizó con sinceridad la eliminación del Inter Miami ante Rayados: "En el primer tiempo lo hicimos bien, nos faltó profundidad, pero nos adueñamos de la pelota. Nos faltó lastimar. De cualquier manera, termina siendo justo el pase del Monterrey".

Martino explicó también porque no estrechó su mano con su compatriota, Tano Ortiz, el entrenador de Monterrey: "No se dio (el saludarse), tampoco es importante. Los entrenadores somos importantes cuando perdemos y no cuando ganamos".