Un ídolo de River habló de Demichelis a horas del duelo ante Nacional: "Me parece un..."

Hablar sobre la historia de River es, sin duda, repasar el nombre de Antonio Alzamendi. El uruguayo fue el encargado de convertir el único tanto del Millonario en la final de la Copa Intercontinental de 1986. En las últimas horas el hombre de 67 años habló en el stream de TyC Sports y se refirió al actual DT del equipo.

A la hora de dejar clara su postura en cuanto al trabajo de Martín Demichelis, manifestó: "Jorge Brito me llamó para agradecerme también el apoyo que le di a Demichelis porque me parece un gran técnico, no es fácil después de un grande como Gallardo, sin embargo salió campeón y hay que esperarlo".

Alzamendi anotó el gol que le dio a River su única Copa Intercontinental.

Este jueves, en el partido entre River y Nacional por Copa Libertadores, Alzamendi volverá a pisar el Monumental tras varios años (su última vez fue en la final de la Copa Libertadores 2015). "Cuando venían de Venezuela me llamó Francescoli para avisarme que me quería invitar Brito y organizaron todo para que viajara. Justo se da en el partido que trabaja mi hijo porque es el PF de Recoba. Voy a ir, el jueves estaré allí. Lo voy a ver desde el palco de la presidencia", contó.

"El favorito es River, pero Nacional me gustó, viene encontrando el equipo, son uruguayos que a los argentinos siempre le cuesta un poco y no daría un resultado. Se sabe que el favorito es River que es local y está haciendo una buena camapaña a nivel local", añadió el uruguayo.

Para finalizar, sacó pecho de orgullo, recordó la importancia del gol que le convirtió al Steaua Bucarest: "Mi gol y el de Juanfer a Boca son los dos más importantes de la historia. Pero creo que el mejor de todos fue el mío, porque ganamos el título mundial, y lo digo porque me dieron mucha manija mis compañeros".