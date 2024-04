Tiger Woods vuelve al Masters de Augusta y se ilusiona: “Si todo se une, puedo conseguir uno más”

El mundo del golf se revolucionó al conocer la noticia de que el 959º del ranking jugará el Masters de Augusta, el primer Major del año, en Georgia. Se trata de un golfista que solo ha participado en 27 torneos en los últimos cinco años y 9 en los últimos tres. ¿Por qué tal euforia, entonces? Porque pese a sus 48 años su nombre siempre será noticia y su presencia no pasa desapercibida entre sus colegas. Tiger Woods, ganador de quince torneos grandes y de cinco chaquetas verdes, irá por el récord de Jack Nicklaus en el Augusta National Golf Club. Nada indicaría que fuese candidato, pero con Tiger nunca se sabe. Y él mismo se mostró hambriento de éxito: “El amor por la competición es la razón por la que sigo jugando”.

Woods y su primera chaqueta verde, en 1997. (Foto: Masters Golf Tournament)

Woods saldrá este jueves a las 14.24 de Argentina junto con su compatriota Max Homa y el australiano Jason Day. ¿Cómo llega? El californiano arrastra numerosos problemas físicos hace años, que se acentuaron, sobre todo, tras el accidente automovilístico que sufrió en 2021, luego del que casi deben amputarle una pierna. Su cuerpo sufrió las consecuencias y los fanáticos se preguntan si será capaz de caminar una de las canchas más complejas del tour, de más de 6 kilómetros de distancia y con elevaciones pronunciadas. Notah Begay III, antiguo compañero suyo en la universidad, aseguró: “No tiene movilidad en un tobillo y ahora padece complicaciones en la espalda baja, que sabía que iba a tener”.

Pero Tiger confía, pese a que en el Masters del año pasado debió retirarse luego de 14 hoyos a raíz de sus dolores físicos. En la conferencia de prensa que brindó el martes, mostró toda su ilusión. Le preguntaron si se veía capaz de ir por el récord de Nicklaus de 18 Majors y el ex número 1 del mundo contestó: “Si todo se une, creo que puedo ganar uno más”. Su irregularidad es notoria y en lo que va del año solo jugó 24 hoyos (participó en The Genesis, en febrero, pero se retiró el sábado por problemas físicos), ha probado zapatillas especiales para mitigar los dolores en sus pies y la juventud de Jon Rahm o Scottie Scheffler parecen esgrimirlos a ellos como candidatos. Pero nadie que conozca de golf se atrevería a descartar a Tiger Woods de entre los aspirantes al saco verde.

29 years after his first Masters, Tiger Woods' time at Augusta National is filled with emotions. #themasters pic.twitter.com/yjcGXHHRVe — The Masters (@TheMasters) April 9, 2024

Según The New York Post, un amigo cercano al jugador reveló un poco de la preparación de Tiger de cara al próximo Major. “Está trabajando muy duro en el gimnasio. Está comiendo bien. Incluso ha eliminado el sexo. Eso lo hace ahora cuando se está preparando: nada de sexo hasta que termine el torneo. No quiere que nada le quite la concentración”, aseguró, aludiendo a una práctica que alguna vez llevaron a cabo exitosos deportistas como Mike Tyson y Muhammad Ali. Woods ya no está en pareja; de hecho, su relación con Erica Herman terminó escandalosamente y con denuncias de por medio. Y, según dicen sus allegados, no parece pensar en otra cosa que en Augusta.

Tiger no negó que su cuerpo carezca de plenitud. Pero resaltó la ambición que siempre lo ha caracterizado y lo ha convertido en un múltiple campeón. En la rueda de prensa, se sinceró: “Algunos días me siento muy bien y otros no tanto, pero me encanta el golf. Esa mezcla entre el amor que tengo a este juego y el amor por la competición, es una de las razones por las que he tenido una carrera exitosa, sin duda. Y es también la razón por la que sigo jugando. Aunque más allá de los golpes desde el tee sea un desafío continuo para mi físico”. Además, destacó al norirlandés Rory McIlroy como su candidato: “No tengo dudas que va a ganar el torneo, no sé si será este año, aunque lo va a lograr en algún momento de su carrera”.

Tiger Woods solo participó de un torneo en este 2024. (Foto: Golf Magazine)

Augusta y los mejores recuerdos

Tiger Woods fue campeón en Augusta National en cinco ocasiones. La primera fue en 1997 y fue muy especial. El de Cypress tenía 21 años y llamó la atención del mundo del golf al vencer a Tom Kite por ¡12 golpes! Aquel día comenzó una “tigermanía” que jamás se detendría. También se puso el chaleco verde en 2001, 2002 y 2005; en esta última edición venció a Chris DiMarco en el desempate. Pero su victoria más reciente, la de 2019, fue seguramente la más memorable de su carrera. Tiger había ganado su último Major en 2008 y llegaba a aquel torneo como un veterano que arrastraba ya varias dolencias y que había protagonizado algunos escándalos mediáticos: había sido detenido, confesado decenas de infidelidades y se había divorciado conflictivamente de Erin Nordegren. Así y todo, fue el artífice de uno de los regresos más recordados en la historia del golf. Con su característica camiseta roja de los domingos, venció por un golpe a Brooks Koepka, Dustin Johnson y Xander Schauffele y se consagró campeón de un torneo grande once años después de su último éxito.

La última proeza de la leyenda: el título de 2019. (Foto: Masters Golf Tournament)

No sobran motivos para imaginar un desenlace similar, pero seguramente varios aficionados lo deseen. Tiger Woods regresará este jueves al torneo que fue su vitrina al mundo, el que ganó en cinco ocasiones y el que no pudo completar la temporada pasada. Es un animal competitivo y sus colegas lo saben. El campeón del Masters de 1992 Fred Couples lo dejó claro: “Compartí nueve hoyos con él y, si bien fueron pocos, está para ganar”.