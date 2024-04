La tajante respuesta de Tata Martino sobre si a Messi lo motiva su cruce con el DT de Rayados: “El día que…”

Para Gerardo Martino también será un partido especial el que enfrente a su Inter Miami contra el Monterrey. Lo es porque se trata del encuentro más importante del equipo en lo que va de la temporada, por lo que está en juego a nivel deportivo y específicamente para él porque marca el regreso a México, con Lionel Messi, luego de su participación en el Mundial de Qatar dirigiendo a la Selección de ese país.

El rosarino necesita que su equipo gane por al menos dos goles para clasificar de manera directa -o por uno si anota al menos 3-. Por ende, debe contar con lo mejor que tiene a disposición y eso contempla a Lionel Messi, que sigue entre algodones por su lesión de isquiotibial derecho, a pesar de que ya pudo sumar sus primeros 45 minutos.

Sobre si incluirá a Messi definitivamente en el 11 titular, Martino eligió la calma al responder en conferencia de prensa. "Está bien, se sintió bien de haber jugado 45 minutos el fin de semana, pero nos queda el entrenamiento de hoy (martes) y después veremos. Al parecer la lesión va quedando atrás, la temporada de nosotros apenas empieza y debemos tener a los jugadores sanos", aseguró.

Sobre la comparativa con el planteo del partido pasado, que fue derrota 2 a 1 para Inter Miami, agregó: "La diferencia con el partido anterior pasa por la necesidad nuestra. Trataremos de salir buscar al menos dos goles y entiendo que tenemos un rival enfrente que juega con la tranquilidad de haber ganado de visita".

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Martino se refirió al caliente contexto que rodea el partido tras la tensión que se vivió en la ida, con Messi discutiendo con los integrantes del cuerpo técnico rival. Le consultaron específicamente si ese clima se convierte en motivación especial para el 10, pero la respuesta fue tajante.

"Tratándose de alguien como él, que compite como lo hace a nivel profesional desde los 16 años, creo que no necesita ninguna situación extra o especial para sentirse motivado. Compite de esa manera porque lo siente así y el día que no lo haga dejará el fútbol. Más allá de la situación que se encuentre, amistoso o decisivo como el de mañana, no sabe hacerlo de otro manera que no sea al límite de sus posibilidades", sentenció.