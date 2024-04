La historia de Aaron Anselmino: de un pueblo de 1.800 habitantes a hacer vibrar la Bombonera

En los últimos años, La Pampa le ha ofrecido a Boca Juniors jugadores como Carlos y Alexis Mac Allister, José María Calvo o Nicolás Capaldo. Pero hay un nuevo nombre que puede sumarse a la lista y que promete dejar también una huella en el Xeneize. Porque tiene solo 18 años, un enorme potencial y ayer fue el héroe de la Bombonera. Aaron Anselmino es el defensor categoría 2005 que fue una de las figuras, y autor del gol, en el partido que Boca ganó frente a Sportivo Trinidense por un trabajoso 1-0. Los comienzos como número 5, el pueblo de 1.800 habitantes que lo vio nacer y una curiosidad: firmó su primer contrato con Boca y debutó el mismo día.

Aaron nació en Bernardo Larroudé, una localidad de la provincia de La Pampa donde viven menos de 2.000 habitantes. Desde chico se lució con la camiseta de Juventud de Banderaló, pero fue jugando para Sportivo Realicó (equipo de una ciudad cercana) donde el mundo Boca lo conoció. Atlético Rafaela organizó un torneo amistoso en el año 2013 llamado Sueño Celeste para chicos de 10 años; y allí Boca enfrentó a Realicó. Lo venció, pero más allá del resultado, la mejor noticia fue que halló ese día un diamante en bruto. El mediocampista central rival se llamaba Aaron Anselmino y ya jugaba con aplomo, pese a que era el único categoría 2005 del campeonato. En aquel torneo, el club de La Ribera también reclutó otros nombres conocidos: Facundo Colidio, hoy en River, y Ezequiel Zeballos, actualmente lesionado.

18 años, 1,86 metros y 78 kilos: la ficha de Anselmino. (Foto: @aaron.anselmino)

Boca habló con la familia del chico pampeano y a principios de 2014 Anselmino viajó a Buenos Aires para perseguir su sueño. Según su propia familia, el pequeño de 13 años tenía parientes a pocas cuadras del predio La Candela, donde entrenaba, por lo que dormía allí hasta el fin de semana, cuando le tocaba jugar. Aún no existían competencias para los chicos nacidos en el año 2005, por eso Anselmino, de 8 años, empezó a entrenar con la 2003; pero la diferencia ni se notó. Recién cuando tenía 12 años, en la Octava División, se asentó en el que actualmente es su puesto. Luis Lúquez lo probó allí un día y tanto rindió que con el tiempo se convertiría en zaguero y capitán.

Tenía 17 años cuando Sebastián Battaglia era el DT de la Primera de Boca y Mariano Herrón lo subió a la Reserva. Luego de un puñado de partidos, compartió la zaga central nada menos que con Marcos Rojo, que regresaba de una lesión, frente a Arsenal de Sarandí. Partido luego del cual el Consejo de Fútbol empezó a pensar seriamente en ofrecerle su primer contrato. Curiosamente, en ese momento Boca (que había comenzado a ser dirigido por Jorge Almirón) sufrió las bajas de varios defensores centrales por distintos motivos: Nicolás Valentini, Nicolás Figal, Gabriel Aranda. Y eso hizo que se le abriera una pequeña posibilidad al chico que ya había cumplido los 18 años. El 10 de junio de 2023, Aaron Anselmino recibió dos de las mejores noticias que alguna vez habrá oído: Boca le ofreció su primer contrato como profesional y Almirón lo convocó para el primer equipo de cara al partido contra Lanús.

Con el Chicho Serna, firmando su primer contrato. (Foto: @bocajrsoficial)

Aquella noche, cuando el Granate derrotaba 1-0 al xeneize en la Bombonera, el paraguayo Bruno Valdez comenzó a sentir una molestia y acabó pidiendo el cambio. El DT Almirón miró a sus reservas y halló entre los rostros el del chico de Larroudé. Lo llamó, le dijo algunas palabras al oído y lo hizo cumplir su sueño. Así fue, entonces, como Aaron Anselmino firmó su primer contrato y debutó en la Primera de Boca con solo unas horas de diferencia. La hinchada cantaba: “Movete, Boca, movete”, pero Anselmino no se intimidó y acabó siendo uno de los mejores del que luego fue empate 1-1. Tras el encuentro, su entrenador no escatimó en elogios: “Le tocó debutar a un chiquito que lo hizo realmente muy bien. Parecía que tenía 200 partidos encima. Entrar a la cancha de Boca y jugar como jugó, la verdad es que no es fácil”, dijo Almirón sobre quien era el primer debutante de su ciclo.

Anselmino volvió a la Reserva, tras los regresos de varios compañeros, y debió esperar su oportunidad, pese a que el mundo Boca siempre insistió en que se trataba de un joven con proyección internacional y un aplomo infrecuente para alguien de su edad. Luego de varios meses en los que tuvo esporádicos ingresos, mientras en él se fijan el Milan y el Manchester United, el defensor cuyo contrato finaliza en 2027 volvió a tener su momento. Jugó como titular anoche frente a Sportivo Trinidense, por Copa Sudamericana, anotó de cabeza el único gol del partido y fue una de las grandes figuras por su timing y contundencia. Para mala suerte de los xeneizes, debió abandonar la cancha por un desgarro y se prevé que esté inactivo durante al menos tres semanas.

Lejos quedó la época en la que jugaba de mediocampista y lejos quedó el tiempo en el que solo era una “promesa”. Aaron Anselmino demostró estar a la altura de la Primera de Boca y en no tantos minutos se ganó al hincha xeneize. Lo mira de reojo Europa y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. No por nada dijo sobre él Juan Román Riquelme, hace un tiempo: “Les va a competir a los centrales, parece más grande. Con el crecimiento, la cabeza que tiene y las ganas de aprender que demuestra, va camino a ser un grandísimo futbolista”.