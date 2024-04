El exitoso gimnasta que anunció su retiro tras los Juegos Olímpicos de París 2024

"Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina", reza las primeras estrofas de la canción El momento en que estás, de Vox Dei, que le serviría de banda sonora a la decisión que tomó Max Whitlock, el gimnasta británico más exitoso de la historia.



El atleta comunicó que los Juegos Olímpicos de París 2024 marcarán el fin de su carrera, en la que cosechó tres títulos mundiales y seis medallas olímpicas (tres doradas y tres de bronce). En comunicación con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, habló sobre su decisión.

"Es extraño pensar en ello y decirlo, pero he decidido que París 2024 serán mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos. Me mantuve firme en que había terminado con la gimnasia después de Tokio. Ahora que regreso, me he dado la oportunidad de participar en cuatro Juegos Olímpicos y una gran fuente de motivación para mí es retener ese título", confirmó.

"Mi experiencia olímpica ha sido increíble. Una de las mejores cosas es que he podido inspirar y animar a otros a practicar deporte; es uno de los comentarios más humillantes que recibo es cuando los padres me dicen que su hijo empezó a hacer gimnasia porque me vieron en la televisión", agregó.

Para finalizar, Whitlock habló sobre lo que seguirá buscando cuando deje de competir. "Quiero seguir generando ese impacto y brindarles a los niños las mejores oportunidades a través del deporte", cerró.

La mentalidad de Whitlock está clara, y en París buscará cerrar su carrera colgándose una nueva presea en su pecho. Todavía su increíble historia, tiene un capítulo más.