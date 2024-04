Chiquito Romero reveló que Boca ya le ofreció renovar y de qué depende que acepte: “Tengo que hablar con…”

Una inflamación en el tendón de Aquiles lo alejó de las canchas durante las últimas semanas. Es por eso que este martes por la noche, Sergio Romero tuvo su estreno en la actual edición de la Copa Sudamericana. El arquero fue titular y logró resguardar el cero en su arco a lo largo de los 90 minutos.

Chiquito, uno de los grandes referentes de Boca, tiene contrato con la institución hasta finales del mes de diciembre del corriente año. Tras el encuentro, en su presencia ante los micrófonos en zona mixta, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 sorprendió al referirse a su futuro.

Para comenzar Romero, quien portó la cinta de capitán en su brazo izquierdo, manifestó: "Yo tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa".

Inmediatamente, Chiquito se corrigió y reveló que desde el Consejo de Fútbol ya lo contactaron para trabajar en la extensión de su vínculo. Ante esta situación, el dueño de los tres palos contó en qué se basará para darle una respuesta final a Juan Román Riquelme y compañía.

"Es más, tengo el contrato sobre la mesa. Ya me lo ofrecieron. Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere mi familia, esa es la realidad. Tengo la suerte que mis hijas se adaptaron muy bien a Argentina. Solamente la del medio me pidió en su momento que se quería ir, pero ya está más que tranquila. Entonces, si la familia se decide a quedarse seguramente nos quedaremos y extenderemos con Boca", sentenció Romero.