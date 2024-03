El fuerte posteo del papá del Chelo Weigandt contra el Consejo de Fútbol de Boca: “Todo lo malo vuelve, no entiendo cómo…”

Hay futbolistas predilectos para Diego Martínez en Boca. Algunos fueron titulares en todos los partidos que disputó el equipo, como Sergio Romero, Cristian Lema y Miguel Merentiel. Como contracara, hay jugadores que están detrás en la consideración y en especial uno, que no sumó minutos todavía en la era del entrenador: Marcelo Weigandt.

La relación de Weigandt con el club es compleja, porque no solo no cuenta con minutos ni consideración del entrenador, sino porque también se aproxima la fecha de finalización de su contrato, que vence en junio. El jugador ya confirmó que no renovará teniendo en cuenta estas condiciones. Con este marco, una luz de esperanza se abrió, esta semana.

El Inter Miami de Lionel Messi, Gerardo Martino y compañía se mostró interesado en incorporarlo a partir de ahora mismo, sin la necesidad de que el futbolista espere a mediados de año. Weigandt se interesó en la oportunidad y le aseguró al consejo de Fútbol que no iba a renovar, sugiriendo que acepten la transferencia para no irse gratis.

Sin embargo, Boca habría exigido un millón de dólares por su pase (en tres meses se iría gratis), forzando a Inter Miami a desistir de su contratación ya. En este contexto, el padre del futbolista, Ale Weigandt, se mostró muy crítico y molesto con la dirigencia y el Consejo de Fútbol.

En un posteo realizado en la red social Instagram, escribió: "Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador, en lo cual en dos meses quedaría libre. Osea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre y echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan".

Mientras tanto, el jugador nuevamente no fue convocado por Martínez para el partido ante Racing, por primera vez tras la turbulencia que surgió en las últimas horas.