Riquelme eligió a los 4 futbolistas de otros equipos argentinos que más le gustan

Luego de la dura derrota de Boca como visitante ante Unión, Juan Román Riquelme salió a dar la cara: habló con los medios tras el duro golpe en Santa Fe y en una extensa charla reveló cuáles son sus futbolistas favoritos en el medio local, sin contar a los de su equipo.

Consultado en Líbero, programa de TyC Sports, por los futbolistas que más le gustan de otros clubes que no sean el que preside, el exenganche destacó a un delantero que jugará en la Bombonera este domingo: "Se me hace difícil porque hay cosas chiquitas que para mí son un montón. Pero ver a Roger Martínez cómo se perfila y controla para encarar al defensor es mucho, hace lo que se tiene que hacer".

Luego mencionó a Juan Fernando Quintero, otro jugador que estará presente ante Boca con la camiseta de Racing: "Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre puede recibir la pelota y después la golpea de una manera especial, diferente, que parece que no lo hace y cuando deja al compañero con ventaja digo: 'Así se pasa la pelota'".

Pero el máximo dirigente que tiene el Xeneize no solo elogió a los jugadores de la Academia, sino que también nombró a Adam Bareiro: "El nueve de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo y el fútbol para mí es eso, porque el que juega mal y compite pasa a ser bueno; el que es bueno y compite se convierte en muy bueno, y el que es muy bueno y compite ya es Messi".

Otro que no se quedó sin halagos de parte de Riquelme fue el colombiano que es figura en Rosario Central: "Jaminton Campaz lo ha hecho fantástico el semestre pasado y si me dejás pensar podría elegir a varios jugadores, uno por equipo, porque el fútbol me gusta y en Argentina siempre aparece uno que lo hace bien, así que miro todos los partidos".