La pelea que se robó el protagonismo en Utah contra Chicago

Lejos del protagonismo que tuvieron a fines de la década del 90, en la que se disputaron varios anillos de la NBA, Utah Jazz y Chicago Bulls dieron muestra de que su rivalidad está intacta.

En Salt Lake City, los Bulls se anotaron un triunfo importante por 119 a 117, pero que quedó un poco empañado por una terrible pelea que se dio a 9,3 segundos para el cierre del cotejo.

El video del tenso momento entre Jazz y Bulls



Todo comenzó con un intercambio de opinión poco amistoso entre John Collins (Utah) y Torrey Craig (Chicago), pero la chispa se encendió cuando el entrenador asistente del elenco visitante Chris Fleming quiso interponerse entre ambos, y terminó a los golpes con Collins.

Al finalizar el encuentro, el ala pivot de los Jazz, declaró: "Estoy parado y el entrenador se acerca y me empuja sin motivo alguno.Sólo me estaba protegiendo. Estaba parado allí y este tipo me pone un antebrazo en el pecho y me empuja hacia atrás. Necesita más autocontrol. Eso fue raro".