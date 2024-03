El tajante balance de Riquelme sobre Diego Martínez en Boca tras 9 fechas: “Con nuestro DT estamos…”

Boca no mostró su mejor versión este miércoles, en la derrota ante Unión. De hecho, el propio entrenador Diego Martínez lo reconoció en conferencia de prensa, al asegurar que el equipo jugó el peor partido del campeonato. Sin embargo, eso no cambia la percepción que tiene la dirigencia sobre el trabajo del DT.

En una entrevista con la señal de TyC Sports, el propio presidente Juan Román Riquelme le dio su apoyo al entrenador y se manifestó conforme con su trabajo. "Estamos contentos de cómo está intentando jugar el equipo, con nuestro DT. Creemos que los partidos de local lo viene haciendo muy bien. Contra Sarmiento jugamos muy bien, debimos haber hecho más goles, contra Belgrano y Central Córdoba lo hicimos bien, contra River fue parejo", señaló.

En ese sentido, luego agregó: "Es difícil para el DT, es nuevo, no tiene tiempo de trabajo y los muchachos no son máquinas, es lógico que estén cansados y algunos partidos jueguen bien y otros no tanto".

Martínez recibió el respaldo de Riquelme. (Foto: archivo)

Luego, Riquelme volvió a respaldar a Martínez en el análisis del partido ante el Tatengue: "Hay que felicitar a Unión porque fue mejor que Boca. No hay que olvidar que van nueve partidos, muchos técnicos han dejado de dirigir y el fútbol argentino se vive de esa manera, pero estamos contentos con el entrenador que tenemos. No es fácil cuando en 40 días jugás 9 partidos. Pero tenemos claro que ayer no jugamos bien".

Por otro lado, volvió a referirse a Fabra y la decisión del DT de que sea suplente. "Puede ser el mejor para mí pero el que decide es el técnico y estamos muy felices de cómo lo hace Blanco y Saracchi. Amo a los jugadores que tenemos y siento admiración. El que arma el equipo es Martínez, a veces pondrá once y no estaremos de acuerdo, incluso yo".

Finalmente repartió elogios, otra vez, para con Pol Fernández, quien no pudo jugar en los últimos compromisos por lesión. "A Pol Fernández siempre se lo va a extrañar, por más que se lo critique a esos jugadores se los extraña siempre. Es el más inteligente del plantel. Encima tenés a los chicos del Sub-23 que se perdieron los primeros seis partidos por el Preolímpico".