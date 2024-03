El insólito reclamo de Caruso Lombardi a Messi en medio del escándalo por los arbitrajes en el fútbol argentino

Luego de la polémica de Carlos Tevez contra los árbitros del partido de Barracas Central-Independiente, el ruido que se provocó luego del escándalo con la AFA desembocó en la opinión de diversos personajes del mundo del fútbol.

Es por eso que el entrenador Ricardo Caruso Lombardi se refirió a lo sucedido en la cancha de Huracán y en un momento sorprendió al mencionar a Lionel Messi con un insólito reclamo: "Si Messi dijera 'che, a Newell’s no lo caguen más' quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra".

Messi en la victoria del Inter Miami ante Orlando City.

"Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá”, agregó el ex DT de San Lorenzo y Racing en diálogo con Radio Splendid.

Caruso Lombardi en toda su carrera fue controversial con sus declaraciones, pero lo que hizo mucho ruido es que decida pegarle al capitán de la última selección campeona del mundo por su supuesto desinterés por el fútbol argentino.

Messi viene de marcarle dos goles a Orlando City en el clásico de la Florida, en el que su equipo superó por 5-0 al rival. El próximo compromiso para Leo será este jueves a las 23 horas por la Copa de Campeones Concacaf ante Nashville.