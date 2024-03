Turismo Carretera: la sanción de la ACTC que deja a Diego Ciantini entre la espada y la pared

La primera fecha del Turismo Carretera tuvo un final polémico tanto en pista, como fuera de ella. Es que, luego de un relanzamiento en la vuelta final de la competencia disputada en El Calafate, Diego Ciantini (Chevrolet) buscó superar a Marcos Landa (Torino) y en ese afán se produjo un toque que dejó con las manos vacías al uruguayo.

Esa situación generó que el Bochita fuera recargado y ubicado detrás del piloto perjudicado pero días después la CAF de la ACTC emitió un comunicado en el que informó que Ciantini recibió un apercibimiento por la maniobra y alcanzó su 2da amonestación por lo que, si se le aplica una más, deberá largar en el último lugar en la clasificación general de la siguiente competencia.

"Arriba del auto me dio la sensación que no lo toqué. Pero después viendo las cámaras y analizando todo con los comisarios deportivos se ve que hay un roce mínimo que es el que le hace el trompo a Marcos. Y por eso es que fui sancionado. Sobre la maniobra, no tengo nada que reprocharme. Lamento el desenlace que tuvo y agradezco que no hubo consecuencias. A veces no alcanza con solo ver el tráiler y hay que ver la película completa”, expresó al respecto.

Fabián Giustozzi, en tanto, deberá pagar una importante multa como consecuencia de la exclusión de su cliente Facundo Chapur. Luego de ganar la Final por una serie de sanciones a quienes terminaron por delante, el Dodge del A&P Competición no superó la técnica debido a un exceso en la compresión y tendrá que abonar una suma de 500.000 pesos.

El Comunicado de la CAF