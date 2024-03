La revelación íntima de Diego Martínez sobre Boca y una llamativa actividad al irse a dormir

El entrenador de Boca, Diego Martinez, habló de su intimidad, reveló la poca cantidad de horas que está durmiendo desde que es DT del Xeneize y hasta se comparó con una serie de Netflix.

"Estoy durmiendo demasiado poco, mis hermanas ya están preocupadas, ja", confesó entre risas el entrenador en diálogo con La Oral Deportiva.

La escena de Gambito de Dama a la que hace referencia Diego Martínez.

"Una vez, hablando con Gaby Milito y con Heinze me recomendaron la serie Gambito de Dama. Cuando miraba que la chica, que era una crack en el ajedrez, se acostaba y miraba las piezas en el techo, me acuerdo que a mí a veces me pasa con los muchachos", relató Martínez, en referencia a la historia de una ajedrecista de la década del 60.

Con respecto a la hora de irse a dormir, él entrenador continuó: "El mejor chupete es imaginarme un entrenamiento que voy a hacer el otro día, con las tareas, los cambios, las rotaciones y el plan del partido. A veces me llevo la libreta para anotar si se me ocurre algo y quiero que no se me pase".

Por último, Diego Martínez concluyó sobre la responsabilidad afectiva que siente con Boca: "Creo que es la pasión que tenemos por la profesión y la obligación que tenemos con el club que representamos".

El Xeneize ya se encuentra en Santa Fe para visitar a Unión por la novena jornada de la Copa de la Liga, este miércoles a las 19.15 horas.