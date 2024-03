El sincericidio de Diego Martínez tras la fea caída de Boca ante Unión: “Está bien que hayamos perdido, jugamos el peor…”

Boca jugó mal y desperdició una buena chance de meterse en la zona de clasificación a la fase final de la Copa de la Liga, tras caer derrotado 1 a 0 ante Unión de Santa Fe como visitante, en un encuentro válido por la fecha 9 del torneo.

El entrenador Diego Martínez probó con varias modificaciones pero no pudo torcer la dinámica del equipo, que fue la de la imprecisión, la falta de conexión y, sobre todo, las escasas situaciones de peligro.

Finalizado el encuentro, el DT brindó una conferencia de prensa en la que reconoció el flojo desempeño del equipo. "Nos costó, nos faltó fluidez, el plan era aprovechar la espalda de Luna Diale para lastimarlos, pero lo que nos propuso Unión nos complicó. No digo que nos superó, pero la pelota se dividió mucho.

Luego, dejó una fuerte autocrítica: "Si bien el segundo tiempo estaba más parejo y parecía que iba a ser difícil para los dos equipos convertir, siento que fue nuestro peor partido y cuando no jugás bien, si perdés, está bien que así sea".

Luego, Martínez se refirió a la ausencia de Equi Fernández en el medio de Boca. “El otro día no estuvo y el equipo no lo sintió, pero sí, hoy nos costó ahí en el medio, pero no sólo por la ausencia de Equi, sino en general por los duelos individuales que Unión nos propuso, porque nos costaba sostener y jugar en campo rival.

Finalmente, cerró: "No fue un buen partido, nos costó hacer cuatro o cinco pases seguidos. Lo que más me preocupó fue la falta de frescura, esperable por la seguidilla, por el viaje, pero fue algo general. Faltó chispa. Los muchachos estaban dolidos por no haber podido sumar, sobre todo porque parecía que podía terminar en empate, y si bien corregimos algunas cosas en el segundo tiempo, en general no nos gustó lo que pudimos hacer como equipo”