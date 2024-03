¿Messi tiene que retirarse para que Haaland gane el Balón de Oro? La pícara reacción del noruego ante la picante pregunta

La temporada pasada de Erling Haaland fue realmente magnífica. Fue el máximo goleador de todas las competencias que disputó con Manchester City y fue incluido en las ternas de los premios más importantes, pero tuvo la mala fortuna de que debió competir con Lionel Messi que, después de lograr el Mundial con la Selección argentina se quedó con todos los galardones.

Ante eso, y en la previa de lo que será el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Copenhague, el noruego tuvo una particular reacción cuando fue consultado al respecto. Uno de los cronistas le elogió su temporada y luego le preguntó si Messi debería retirarse para que él comience a obtener premios y su respuesta fue simple: "No lo sé, buena pregunta".

Luego, agregó: "Los ganó merecidamente. El ganó el Mundial, no sé qué decir. Es el mejor jugador de la historia". El delantero "perdió" con el astro argentino el Balón de Oro y el The Best, pero sostiene la ilusión de sostener su nivel para ganarlos: "Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada".

"Creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No", continuó.

Sobre su salud mental, Haaland manifestó que ha estado trabajando mucho en ello porque ha sido un reto para él desde que era joven. "Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo"