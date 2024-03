La incómoda pregunta sobre Mbappé al DT del PSG que la traductora no le supo traducir a Luis Enrique

En la previa al partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League entre París Saint Germain y Real Sociedad, Luis Enrique compareció ante los medios en la sala de prensa y fue protagonista de un momento divertido junto a su traductora luego de una pregunta relacionada con el tiempo de juego de Kylian Mbappé.

"Se me ha quedado muda la traductora", dijo Luis Enrique y solicitó con tono de broma: "Vuelve, vuelve, por favor". Luego pidió que repitan la pregunta para que la traductora entienda mejor pero no fue así y todo se tornó muy cómico.

"Dibuja un poco, se me ha quedado bloqueada la traductora. ¿Dónde está la traductora? Es que no le entiende la traductora, debe ser una pregunta complicada. ¿Estaba Kylian en el medio? Complicado seguro", bromeó el ex DT de Barcelona.

"¿No lo has entendido? Yo tampoco", le dijo el DT a la traductora, quien le respondió: "Perdón pero es que no le entiendo la pregunta" y Enrique contestó que se tranquilice que "no pasaba nada". Finalmente, otro cronista de la sala pudo hacerlo y tenía que ver con los reemplazos frecuentes delantero y si esto iba a suceder también en Champions, a lo que Luis Enrique una vez traducida la pregunta al castellano respondió: "Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe".