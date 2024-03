El gran elogio de Diego Martínez a un “nuevo titular” de Boca y la banca a un jugador resistido

Diego Martínez, el entrenador de Boca, brindó una entrevista este lunes por la noche en la que habló sobre la actualidad de su equipo, elogió a Kevin Zenón y hasta respaldó a Frank Fabra.

"Es un lugar en el que deseaba estar y teníamos ilusión como cuerpo técnico", confesó sobre su llegada al Xeneize, en diálogo con en el programa La Oral Deportiva.

Por otra parte, mencionó sus sensaciones tras la victoria conseguida el domingo ante Belgrano en la Bombonera: "Soñé bastante una noche como la del domingo, era un partido para confirmar las buenas sensaciones que venimos sintiendo como grupo y es importante para crecer".

Boca ganó el último partido con un hat-trick de Cavani.

Luego, Martínez destacó el rendimiento del equipo, que está empezando a mostrar destellos de buen juego en el torneo: "El equipo desde el rendimiento, merece tener más punto de los que tiene, pagamos con goles y resultados adversos errores que en algún otro partido quizá no. Siento que salvo el primer tiempo con Platense o la paridad que hubo con Lanús. Ha habido momentos de buen juego, dominio, que nos representa, pero tenemos para crecer".

También aprovechó para mencionar la actualidad de Zenón en Boca: “Cuando llegamos al club y charlamos con la gente de acá con la chance de su incorporación, sentíamos que tenía que ver con nuestra manera de sentir el juego, nuestras formas. Lo habíamos enfrentado y creíamos que es de esos jugadores versátiles que participan de varias facetas".

Otro futbolista que viene mostrando un gran rendimiento desde su aparición en el Monumental como titular es Jabes Saralegui, que también recibió elogios del técnico: "Ayer hizo un gran primer tiempo, no lo saco por rendimiento sino porque necesitabamos un jugador como Luca (Langoni) que pudiera colaborar pero que lograra desdoblarse y pensar como un punta. Yo no lo conocía y me pareció que es de esos volantes antiguos, del 4-3-1-2 que puede participar del juego, darte ruptura, llegar al gol. No sabía cómo iba a afrontar la responsabilidad de jugar y lo está haciendo muy bien".

Tras de las críticas a Fabra por su expulsión en la final de la Copa Libertadores, el exentrenador de Huracán respaldó a su futbolista: "Tengo ganas de que Frank se sienta ese jugador que es y que lo ayudemos a encontrar su mejor versión. Lo estamos utilizando como volante porque tiene una gran capacidad para recibir entre líneas y desdoblar. No es que no va a jugar más como lateral".

Por último, Martínez detalló cómo se encuentra Marcos Rojo, lesionado desde la pretemporada: "Es un tema que nos ocupa y queremos que esté en su mejor estado para ayudar al equipo. Hasta el día de la lesión, su preparación fue impresionante. Cada tarea en la práctica la vive como en un partido