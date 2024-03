El DT de Newell’s estalló contra el arbitraje tras el empate ante San Lorenzo: “No lo puedo callar, están pasando cosas…”

Luego del entretenido empate entre Newell's y San Lorenzo, Mauricio Larriera explotó de bronca contra el arbitraje y realizó fuertes declaraciones en la conferencia post partido. El DT leproso no se guardó nada, hizo hincapié en los errores que perjudican a su equipo y avisó que se terminó su "caballerosidad" al momento de hablar al respecto.

"Hoy siento que debo terminar con la caballerosidad mía. Están pasando cosas que son muy extrañas, que son peligrosas y hoy no las puedo callar y no las puedo dejar pasar. Yo me pregunto, que están haciendo en Ezeiza. Qué está pasando acá. Hay cosas que no entiendo. Soy caballero pero no soy estúpido. No me gustan las injusticias y tengo que proteger a mis muchachos”, dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: “Estoy muy fastidioso. No sé qué se puede hacer con estas cosas que están ocurriendo. En esta ocasión quiero salir en defensa de nuestros jugadores y a este club que me da el privilegio de estar en el fútbol argentino. No estoy cuidando mi trabajo, esto va por otro lado. No me gustan las injusticias".

"Hoy vi las imágenes antes de venir en la rueda de prensa y esto me pone muy fastidioso (en el empate de San Lorenzo hay falta clara de Bareiro). Es realmente muy difícil dar un mensaje después de un partido como éste. Sé que esto es una industria y también es un juego, y los que están adentro son chicos que están jugando. Pero también tengo en claro que en esto no hay que agarrársela con los medios”.

LO EMPATÓ EL CICLÓN uD83DuDD35uD83DuDD34



Centro para Bareiro que no falló en el área y puso el 1-1 de San Lorenzo ante Newell's#LPFxTNTSports pic.twitter.com/XhtiN93nID — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2024

Para cerrar, aseveró: “Estas cosas no pueden seguir pasando. Lo que pasó hoy es muy grave. Ojalá que no pase más porque la sociedad argentina está sufriendo demasiado y no hay que agregar el fútbol. No es difícil hacer las cosas bien. Me duele mucho todo esto que está pasando”.