Maipú va por su segundo triunfo en su visita de riesgo ante Patronato

Deportivo Maipú quiere aprovechar el envión que significó el primer triunfo en la Primera Nacional y volver a sumar de a tres. Claro que la parada no será para nada fácil porque lo espera en duro Patronato, que si bien no arrancó bien en el torneo, no deja de ser un equipo fuerte, más aún jugando en casa.

Desde las 17, los dirigidos por Juan Manuel Sara se medirán ante el Patrón en Paraná en duelo de necesitados. El espaldarazo que significó la victoria ante el Lechero tiene que servir de envión anímico para poder continuar engrosando unos flacos números. Un dato: por más que gane, el elenco mendocino no podrá salir del último lugar de la tabla de su zona.

La idea del entrenador es repetir los once que cantaron victoria en casa en la última jornada, aunque tiene una duda en la mitad de la cancha: Juan Pablo Noce, Santiago Moyano, Felipe Coronel, Patricio Ostachuk y Emiliano Ozuna, Rodrigo Rámirez, Fausto Montero, Sosa o Del Priore, Ezquiel Almirón, Matías Viguet y Luciano Ortega.

Para Maipú, Patronato es un rival ideal porque lo tiene solo a cinco puntos de distancia. En caso de vencerlo, le acortará distancia y seguirá respirando en la parte baja. Claro que una derrota lo complicará aún más. Para los comandados por Walter Perazzo ya son tres encuentros sin victorias y también necesitan recuperar terreno en el torneo.