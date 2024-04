El tremendo palazo de Tevez a la hinchada de Independiente, que silbó al equipo: "No es fácil que te estén..."

Independiente no logró sacar el resultado que necesitaba y esperaba la hinchada, una victoria. Apenas alcanzó un empate que sí tuvo sabor a triunfo porque lo perdía y logró igualarlo sobre el final. Aún así, no conformó a los simpatizantes del Rojo, que silbaron a los jugadores y a Carlos Tevez en la salida del equipo.

Antes, cuando todavía era derrota del Rojo, también hubo cánticos tensos e insultos durante el partido. Finalizado el compromiso, Tevez fue consultado por cómo se sentía con el empate, y no esquivó la cuestión. Al contrario, defendió a sus jugadores de esos insultos.

“No es fácil que te estén puteando y empatar el partido, de la manera que lo empató Independiente. Lo hizo como grupo, lo hizo como equipo y eso me da tranquilidad. Pero la autocrítica es que no jugamos bien, como queremos, como quiere la gente de local. No cuesta ser protagonistas de local. Tenemos que seguir trabajando", señaló.

Luego, Tevez agregó: "Yo estoy muy bien. Siempre de la misma manera cuando gano, empato y pierdo. Me voy preocupado cuando las cosas no se dan pero lo hablo puertas adentro con los muchachos. Estamos con vida, eso es lo más importante, depende de nosotros. Tenemos dos partidos importantes que creo que si recuperamos en nivel y recuperamos a jugadores que se tienen que hacer cargo, seguimos con vida"

Finalmente, hizo un análisis de las chances de clasificación: “Creo que no es el partido que pensábamos, pero estoy orgulloso de mis jugadores porque como equipo siempre fuimos para adelante a buscarlo. Mientras haya chances matemáticas, estamos vivos y pelearemos hasta el final. Después veremos las formas, porque es importante. Pero eso es puertas para adentro”.