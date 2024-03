Gimnasia recibe a Colón de Santa Fe con doble objetivo

Sábado fundamental para Gimnasia y Esgrima. Si bien es cierto que queda una enormidad por recorrer en esta larga Primera Nacional, la premisa vuelve a decir presente y por partida doble. El candidatazo Colón de Santa Fe llegará al Víctor Legrotaglie para el compromiso que arrancará a las 15.05 con arbitraje de Pablo Giménez y en el Lobo se trazan dos objetivos que asoman como fundamentales.

El primero será no alejarse del lote de los clasificados. Con 9 unidades, el Mensana se encuentra en el puesto 14 pero tiene a un solo punto a Temperley, hoy octavo y último clasificado al Reducido. Claro, entre ellos se encuentran Defensores Unidos de Zárate, Atlanta, Morón, Chaco For Ever y Atlético Rafaela.

Gimnasia ganó los dos partidos en casa con Alaniz.

El segundo objetivo que traería de la mano una victoria es darle un nuevo espaldarazo a un Darío Alaniz que sigue repleto de incertidumbre. El entrenador no ha sido confirmado en el cargo y necesita seguir sumando de a tres puntos para convencer a la Comisión Directiva de que lo ratifique para dejar de ser interino.

En lo deportivo, el equipo sufrirá una sola variante de manera obligada: afuera Fermín Antonini, adentro Ignacio Antonio ¿El equipo? Luis Ojeda, Ismael Cortez, Franco Meritello, Maximiliano Padilla y Matías Recalde, Jeremías Rodríguez Puch, Ignacio Antonio, Bindela, Nicolás Romano, Aaron Spetale y Leandro Ciccolini.