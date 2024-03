¡Tremendo! Un campeón del mundo con Francia destrozó a Mbappé: "No le importa nada, es..."

La hinchada francesa del PSG cuestionó a Messi, aunque parezca increíble. Aún más inverosímil parece que los hinchas de la Selección de Francia cuestionen a Kylian Mbappé, que salió campeón y subcampeón en sus primeros dos mundiales, siendo determinante. Sin embargo, es lo que está sucediendo.

La Selección de Francia disputó dos amistosos en la última doble fecha FIFA. El primero fue derrota ante Alemania por 2 a 0 y en el segundo hubo victoria ante Chile con un ajustado 3 a 2. Mbappé jugó en ambos partidos, no brilló y tampoco pudo anotar.

Mbappé "a lo Messi", rodeado de alemanes. (Foto: @equipedefrance)

En el segundo de los encuentros, recibió silbidos por parte del público, que resultan un tanto más lógicos, porque se produjeron en el estadio Velódrome, donde es local el Olympique Marsella, clásico rival del PSG donde juega Mbappé. De hecho, hasta el propio futbolista los justificó: "Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que aquí no estoy en territorio conquistado, pero no tengo ningún problema con eso, no lo tomo como algo personal. Yo también lo entiendo".

Probablemente más sorpresiva fue una durísima crítica que recibió en los medios de comunicación después de ese encuentro, por parte del exfutbolista Christophe Dugarry, que fue integrante del plantel campeón del mundo en Francia 1998.

Christophe Dugarry jugó en la Selección de Francia. (Foto: archivo NA)

"Por supuesto que tiene derecho a elegir los partidos que quiere jugar. Lo que critico no es eso, sino la forma en que toma esa decisión. Todos los jugadores eligen sus partidos, lo entiendo. Pero no todos son capitanes de la selección francesa, no todos se esfuerzan por ser el número uno", comenzó tirando.

Finalmente, lanzó otra fuerte bomba acusándolo de sentir desgano en la Selección. "Estamos acostumbrados a ver a un Mbappé que no se esfuerza, que no retrocede y que no se preocupa por la parte defensiva. Pero aquí, simplemente vimos a un Mbappé al que no le importa nada. Cuando llevás el brazalete de la selección francesa, eso es inaceptable", sentenció.