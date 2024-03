La confesión de Nacho Fernández sobre la goleada sufrida ante la Lepra: "Por más que..."

River vuelve a ver acción luego de su inesperada derrota ante Independiente Rivadavia. Este viernes por la noche, tras el 0-4 sufrido en el Malvinas Argentinas, el Millonario visita a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. En la previa del partido, quien alzó la voz fue Ignacio Fernández.

Para comenzar, el mediocampista manifestó: "Sabemos que no hicimos un buen partido, es lógico. Había cosas por mejorar y corregir, por eso se entrenó sábado y domingo. Preparamos de la mejor manera este partido, que va a ser muy importante. El grupo lo recibió muy bien porque sabíamos que teníamos que seguir trabajando y corrigiendo muchas cosas que se hicieron mal en el amistoso. Por más que sea un amistoso golpea. Tenemos que estar preparados para dar una muestra de carácter y seguir siendo punteros".

"No voy a hablar mucho de lo que se habla adentro del vestuario, pero sabemos que no hicimos un buen partido. Hay cosas por mejorar, el fútbol argentino no te perdona y donde te relajas un poquito te golpean. Más que nada estamos tratando de corregir errores y seguir mejorando", añadió sobre las repercusiones en el vestuario de River.

En cuanto al mano a mano con el Globo, Fernández expresó su deseo de continuar en lo más alto de la tabla: "Es un rival muy difícil en una cancha complicada. Trataremos de hacer un buen partido. Hicimos una gran semana, nos preparamos muy bien y ojalá podamos demostrarlo ahí adentro".

Para finalizar, el mediocampista de River se refirió al debut en el torneo continental: "Se viene el debut en la Copa. Lógicamente tenemos que pensar primero en este partido que va a ser muy importante. Nos tocó un viaje largo, de la logística se encargan los dirigentes y tratan de hacer lo mejor posible para que nosotros nos sintamos cómodos. Ojalá podamos hacer una gran Copa Libertadores".